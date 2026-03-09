北角東岸板道停電3小時 市民揸電筒摸黑跑步 發展局：西段一度出現供電問題

港島炮台山至北角和富中心一段的東岸板道今日（9日）發生大停電，現場烏燈黑火，未有電力照明，市民需摸黑行走。《星島頭條》現場所見，有人以手機照明「睇路」，亦有跑手手持電筒跑步。據了解，東岸板道由傍晚開始停電，至晚上近10時仍未恢復電力供應，有工程人員在場進行維修。

港燈表示供電一直維持正常，較早前應當局要求，派出工程人員到場提供必要的支援。

發展局：東岸板道西段一度出現供電問題

發展局晚上於社交平台發文表示，發展局海港辦事處今晚約7時接獲保安員報告北角東岸板道西段（近和富中心開合橋至油街出口一段） 出現供電問題，導致有關路段照明系統無法正常運作。辦事處已隨即加派人手協助在該段板道的市民離開受影響的範圍，經緊急維修工程後，照明系統於晚上約10時暫時回復正常 ，事件原因有待調查，會繼續密切監察情況作出適當的安排 。

翻查資料，東岸板道全長2.2公里，由鰂魚涌延伸至炮台山，主要分為東、西兩段。西段連接東岸公園主題區與北角海濱花園，於去年1月 開放；而東段則連接北角海濱花園與鰂魚涌海裕街，亦於去年12月正式啟用。