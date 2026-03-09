Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽 培育三地青年成未來創科領袖

突發
更新時間：21:54 2026-03-09 HKT
發佈時間：21:54 2026-03-09 HKT

由香港警務處網絡安全及科技罪案調查科，聯同澳門司法警察局及教育及青年發展局聯合主辦的「大灣區青少年人工智能及網絡安全挑戰賽2025」決賽暨頒獎禮，今日（9日）在香港舉行，比賽旨在鼓勵大灣區青年緊貼科技步伐，提升網絡安全防範意識，並透過交流為未來構建安全穩健的數碼環境培育人才。

香港警務處助理處長（刑事）鍾詠敏在致辭時指出，科技發展在推動進步的同時，亦帶來網上陷阱等風險，是次比賽正好雙管齊下，同時培育學生的「數字能力」與「數字素養」。她亦讚揚同學靈活運用AI技術解決生活難題，期望同學繼續努力學習，將來進一步展現才華。

是次挑戰賽吸引粵港澳三地共1100名學生報名，經初賽甄選後，52名香港、46名澳門及22名內地學生脫穎而出，齊集香港參與三日兩夜的「人工智能訓練營」及決賽。120名精英學生經隨機抽籤組成跨地區隊伍，接受人工智能、網絡安全及團隊溝通等全方位培訓。

今年賽事特別著重創新與實踐結合，題目加入豐富商業元素，鼓勵學生跳出框架，從實際應用和商業價值角度構思並製作實用的參賽模型。為進一步考驗學生的綜合能力，今屆首創「Market Fair市集展示」作為準決賽形式。各隊伍化身青年創業家，在香港資訊科技學院禮堂設立攤位，向現場超過100位擔任「投資者」及「用家」的評審，進行現場創業推介及產品推廣。新環節讓學生真正體驗科技項目由初步構思到商業化落地的全過程，全面考驗技術實力、表達技巧與市場觸覺。

決賽最終由來自天水圍循道衛理中學、天主教普照中學及化地瑪聖母女子學校的學生隊伍憑藉出色表現勇奪全場總冠軍。隨後，鍾詠敏聯同澳門司警局資訊及電訊協調廳廳長陳思晶及澳門教青局非高等教育廳廳長蔡敏芝等主禮嘉賓，向各隊頒發總冠、亞、季軍，以及「最具社會貢獻獎」、「最佳合作獎」與「最積極參與團體獎」，表揚學生在創新思維及團隊協作上的傑出表現。

為延續創科熱情，大會甄選出30名優秀學生，參與於3月14日至16日在廣州舉行、由中國移動（國際）有限公司支持的創科交流團。學生將深入走訪廣州科創基地，親身感受智慧城市與國家先進科技的發展。是次比賽為大灣區青少年提供優質交流平台，不僅提升新一代網絡素養，更為他們應對未來數碼挑戰及投身科研發展奠定堅實基礎。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
7小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
9小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
12小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
6小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
6小時前
星島申訴王 | 援交詐騙「最大苦主」曝光 案情超離譜 退休翁中伏遭榨乾 $150萬換一場空
提防騙子
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
4小時前
周秀娜遭李家誠控告後首露面  跟一男星飛日本散心親密黐到實  結緣5年患難見真情？
周秀娜遭李家誠控告後首露面  跟一男星飛日本散心親密黐到實  結緣5年患難見真情？
影視圈
5小時前
再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」
再有街坊酒樓結業！藍田豪宴逾十年光景告終 網民慨嘆「年輕人不飲茶」
飲食
6小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前