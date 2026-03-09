Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

唐狗東區走廊穿梭車流 警封路堵截 偕愛協義工成功營救

突發
更新時間：14:04 2026-03-09 HKT
發佈時間：14:04 2026-03-09 HKT

今日（9日）上午9時43分，警方接報指一隻啡色唐狗在英皇道往銅鑼灣方向的快線奔跑，其後跑上東區走廊，有網民上載短片，發現該隻唐狗在東區走廊亂竄，警車尾隨而至，警員落車嘗試截停唐狗，惟牠不斷遊走，有動物義工到場嘗試營救，有網民拍得唐狗曾坐在一部停泊的巴士旁，悠然自得。而東區走廊(往柴灣方向)近和富中心的部分行車線一度要封閉。

狗狗悠閒地坐在一部巴士旁。fb馬路的事 (即時交通資訊台) Bosco Chu圖片
唐狗在東區走廊穿梭遊走。fb馬路的事 (即時交通資訊台) Bosco Chu圖片
唐狗在東區走廊穿梭遊走。fb馬路的事 (即時交通資訊台) Bosco Chu圖片
據《香港動物報》早上11時28分 唐狗離開東廊，跑進東岸公園。至11時58分，警方、愛協督察及義工已合力將狗狗救起。

 

