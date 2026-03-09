深井釣魚灣男子飄伏海邊 消防救起惜不治

深井青山公路汀九段近釣魚灣泳灘，今（9日）早上7時46分，有途人發現一名男子伏在岸邊岩石旁，報警求助。消防接報到場，將事主救起，惟經檢驗後證實他已當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

據了解，死者年約40至50歲，身上無身份證明文件，衣著整齊，未發現可疑傷痕，屍體僵硬。途人經過時發現他面向沙地，背部朝天，由於案發現場沒有閉路電視，警方未發現死者有其他表面傷痕，個人物品僅左耳一隻耳環及右手一隻銀手鐲。警方初步調查未發現可疑情況，案件列「屍體發現」。