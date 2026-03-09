深井釣魚灣男子飄伏海邊 消防救起惜不治
更新時間：09:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-03-09 HKT
深井青山公路汀九段近釣魚灣泳灘，今（9日）早上7時46分，有途人發現一名男子伏在岸邊岩石旁，報警求助。消防接報到場，將事主救起，惟經檢驗後證實他已當場死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
據了解，死者年約40至50歲，身上無身份證明文件，衣著整齊，未發現可疑傷痕，屍體僵硬。途人經過時發現他面向沙地，背部朝天，由於案發現場沒有閉路電視，警方未發現死者有其他表面傷痕，個人物品僅左耳一隻耳環及右手一隻銀手鐲。警方初步調查未發現可疑情況，案件列「屍體發現」。
最Hit
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
2026-03-08 13:15 HKT
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
2026-03-08 10:30 HKT
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
2026-03-08 16:30 HKT