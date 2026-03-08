Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯馬綫路軌改道工程 今早特別服務安排暢順

突發
更新時間：11:23 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:23 2026-03-08 HKT

港鐵表示，為配合路軌改道工序，屯馬綫今日（3月8日）自頭班車起實施特別服務安排。屯馬綫全綫會維持正常班次，全部車站均可乘車，但車程途經紅磡站的屯馬綫乘客需在該站下車，往對面月台轉車繼續行程。 

相關新聞：屯馬綫路軌改道工程 乘客今日途經紅磡站 需往對面月台轉車繼續行程

 

為確保乘客了解今天的轉車安排及月台行車方向，港鐵公司已進一步加強乘客廣播及標示，並安排職員上車提醒乘客需要轉車。 今早屯馬綫實施特別服務安排的運作大致暢順。 

由於今天紅磡站屯馬綫月台的行車方向與平時對調，車站大堂及東鐵綫月台等關鍵位置亦有加派職員，提醒乘客留意月台行車方向。

港鐵指，會加派超過180名職員在紅磡站及屯馬綫沿綫車站協助乘客，東鐵綫和屯馬綫列車及沿綫車站亦會作出廣播，提醒乘客相關安排。港鐵呼籲乘客留意及配合現場職員指引，並感謝乘客的體諒及配合。

 

