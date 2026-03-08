Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖保羅書院175周年校慶 辦步行籌款推動AI教學 周一鳴曾鈺成主禮

更新時間：11:18 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-08 HKT

聖保羅書院慶祝175周年校慶，於今日（8日）早上在添馬公園舉行「保羅人-樂前行」步行籌款活動，寓意以腳步譜寫175周年，同時為推動校內AI 教學籌募經費。該校兩位舊生包括警務處處長周一鳴（1990屆），以及立法會前主席曾鈺成（1963屆）親身出席主持開幕禮。

活動首次由聖保羅書院同學會統籌，聯同聖保羅書院基金會及中、小學家長教師會等組成籌委會合辦。步行籌款隊伍由添馬公園出發，途經約兩公里至中山紀念公園；起點與終點均設有嘉年華，沿途更設置43個特色攤位。警務處處長周一鳴及立法會前主席曾鈺成以舊生身份，在場帶領校友與在校學生一同高呼「Dem Cheers」，象徵薪火相傳。活動中機械人亦亮相，以創新科技陪伴參加者起步，為傳統與未來的融合增添亮點。

其他出席嘉賓還包括環境及生態局副秘書長余健強、食物環境衞生署署長吳文傑、勞工處副處長馮浩賢、行政會議成員任志剛、前民政事務局局長曾德成、香港旅遊發展局前總幹事程鼎一、海洋公園行政總裁黃嗣輝，以及香港中文大學醫學院副院長胡志遠等。

