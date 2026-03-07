第五屆禁毒領袖學院今啟動 課程增人工智能培訓 冀建無毒社會

警務處今日（7日）舉行第五屆禁毒領袖學院啟動禮，展開新一屆青年禁毒領袖培訓計劃。警務處處長周一鳴致辭時表示，近年依托咪酯被濫用的情況為禁毒工作帶來挑戰，反映毒品形勢不斷演變，而禁毒領袖學院的課程必須與時並進。課程涵蓋領袖訓練、毒品相關法律及醫學知識、宣傳和應對傳媒技巧、歷奇訓練等，今屆更加入生成式人工智能培訓，讓學員能夠掌握創新科技，製作更具感染力的抗毒項目。今年的內地交流團亦會擴展至三日兩夜，讓學員到大灣區進行深入交流，開闊視野。

周一鳴續指，今年適逢學院成立5周年，一系列大型宣傳活動將陸續推出，包括「禁毒領袖移動學院」、抗毒短視頻比賽和大型抗毒嘉年華等，匯聚歷屆和現屆學員的創意成果，進一步將無毒文化傳遞至社區。



周一鳴感謝香港青年發展聯盟、歷屆執委會成員、專業顧問團、校長和老師對禁毒領袖學院的支持和付出。他期望新一屆學員珍惜每一個學習機會，與各界攜手，共建無毒社會。



第四屆得獎學員在啟動禮上分享二月赴新西蘭交流的寶貴經驗。他們表示，此行讓他們深入了解當地如何透過宣傳教育和社區參與推廣禁毒信息，有助他們日後繼續實踐禁毒領袖的使命。



禁毒領袖學院由警務處毒品調查科於2021年成立，凝聚社會各界力量，每年招募80名中學生及20名大學生成為學員，透過不同的訓練、參觀和交流等活動，培育青少年成為禁毒領袖，在社區宣揚禁毒信息。