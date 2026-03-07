Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜盜橫行中區 專偷昏醉者及三無大廈 警埋伏拘36歲男

更新時間：17:41 2026-03-07 HKT
發佈時間：17:41 2026-03-07 HKT

中區警區特遣隊人員今日在中區警區內持續進行「銀臂」行動，偵破五宗案件，拘捕一名36歲男子，涉嫌在區內干犯一宗「企圖入屋犯法」、兩宗「遊蕩」及兩宗「盜竊」罪。

根據情報分析及深入調查，警方鎖定一名男子，他主要凌晨時分針對區內昏醉人士及三無大廈，干犯盜竊及企圖入屋犯法罪。中區警區特遣隊與中區警區情報組遂於區內部署，偵破有關案件，案件中，在被捕人身上檢獲珠寶玉器，相信是從區內一間古董舖盜取。

警方呼籲區內的住宅及店舖，鎖好門窗。如發現可疑人士形跡可疑，應提高警覺，有需要時尋求警方協助，以免成為犯人犯案的目標。另外，警方再次提醒切勿貪圖短時間內獲得金錢利益，而鋌而走險參與「搵快錢」的犯罪活動。所有犯罪行為背後，均附帶沉重代價，並非「著數」。

警方拘捕一名36歲男子，涉嫌在區內干犯5宗罪案。中區警區FB
警方拘捕一名36歲男子，涉嫌在區內干犯5宗罪案。中區警區FB

