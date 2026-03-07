青馬大橋大型跨部門反恐演習 加強測試部門處理突發事故應變能力

警務處新界南總區葵青警區昨日（6日）於青馬大橋下層通道及青馬大橋觀景台舉行代號為「先驅」的大型跨部門反恐及重大事故演習，以加強及測試相關政府部門及持份者處理突發事故時的溝通、協調及應變能力。

青馬大橋作為連接機場與市區的核心交通命脈，是香港的重要基礎設施。是次演習模擬在大橋觀景台一個嘉年華舉行期間，發生連環突發事故，包括兩名激進分子企圖干擾港鐡機場鐵路運作；其四名同黨隨後於大橋觀景台策動汽車撞擊導致數名人士受傷；以及企圖於嘉年華期間以槍及刀襲擊在場人士。

演習中，警務處與相關政府部門及持份者在不同突發情況下，有效調配人手、進行緊急疏散和救援、使用無人機掃蕩並配合戰術行動，成功搜捕並制服所有激進分子，阻止了他們的襲擊計劃。整個過程充分展現了各單位的資訊傳遞及決策流程暢通高效，能夠在危機發生時迅速應變，保障市民生命財產安全。

是次演習由警務處聯同四個政府部門及相關機構，合共派出逾300名人員參與，包括警務處 (葵青警區、機動部隊、衝鋒隊及反恐特勤隊等）、消防處、民政事務處、香港鐵路有限公司，以及交通基建管理合約有限公司，所有人員均積極參與及協助籌備演習，透過實戰演練，進一步強化了各單位在處理重大事故時的溝通及協調能力。

此外，演習邀請接近100名來自「警隊學長計劃」的青少年義務參與。參與者在演習中扮演不同角色，包括模擬事故中的傷者、目擊者及現場市民，親身體驗如何在緊急情況下應用「閃、避、求」及「見疑即報」 應變指引，以保障自身和他人的安全。

為配合政府的三層防範反恐機制，警方將繼續與相關政府部門及社區各持份者保持緊密聯繫，持續多方面加強反恐準備，包括強化情報交流、擴展社區情報網絡、防範自我激化、深化公眾教育，以及舉辦更多元化的反恐演習，促進部門及公私營機構間的協作，全面提升香港的防禦能力及提高大眾的反恐意識，以達致全方位保障國家和社會安全。