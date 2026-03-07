元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻

元朗鳳翔路譽88夫斬妻後墮樓倫常慘劇，其中丈夫墮樓後昏迷情況危殆。消息指，案中男事主姓麥(31歲)為餐廳東主，在元朗開設餐廳超過十年，生意一向不俗，與同齡姓鄧妻子、母親及兩個分別2歲及5歲子女，以及外傭，一家六口同住上址1樓單位。惟近半個月，麥男透露感到工作壓力，以致情緒不穩。

今（7日）早上9時許，單位內剩下兩夫婦，兩人並無任何言語衝突，突然麥男情緒激動，胡言亂語，衝入廚房取出兩把生果刀揮舞，聲稱想斬人。麥妻上前奪刀不果，割傷左手手背及右手中指。麥男隨即反鎖自己在睡房內。

麥妻受驚立即落樓通知同住的母親及報警，當麥母趕返寓所時，赫見麥男從一樓住所跳落地下，倒臥鳳基路。麥男當場昏迷。此時單位冒出濃煙，消防員接報到場，發現睡房內床褥著火，在旁檢獲打火機，其後消防員將火撲熄。救護員到達將麥男送往屯門醫院治理，而麥妻手傷亦清醒送往博愛醫院救治。

元朗警區刑事調查隊高級督察陳敏熹今日下午見記者交代案情，表示警方未有檢獲遺書，現時墮樓男子昏迷留院。案件現列為縱火及有武器嚴重傷人案件處理，由元朗警區刑事偵緝隊第12隊接手調查。火警期間，約30名住戶自行疏散樓下，火警沒有波及其他單位，亦沒有造成其他人命及財物損失。

元朗警區刑事調查隊高級督察陳敏熹交代案情。曾志恆攝