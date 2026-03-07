何文田愛民邨再爆鹹水管 黃泥水淹行車線 路面疑下陷沖毀燈柱

何文田愛民邨再爆水管，三周內第3次！今日（7日）下午3時許，警方接獲報案，指忠孝街及孝民街交界有鹹水管爆裂，大量黃泥水湧出路面，猶如激流瀑布，聖公會聖三一堂中學對開的部分路面更懷疑浸至凹陷，導致燈柱歪斜幾乎倒下，駛經車輛亦須慢駛。人員接報到場後，隨即通知水務署的人員到場搶修。

水務署於fb專頁「滴惜仔」表示，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予愛民邨保民樓、禮民樓、建民樓、嘉民樓、愛民廣場、何文田公園、何文田體育館、忠義街及孝民街2號。在關上水掣後，現場已停止湧水。受事故影響，孝民街部分行人路及行車路須暫時封閉。

署方早前同一位置爆水管時，曾提到現場公共地下管線密集，署方工程團隊在有限時間內只能為這段石棉水泥喉管上的漏水點作出緊急維修。至今日再爆水管，署方表示已制定方案，分階段徹底更換該段石棉水泥喉管。

署方稱，工程團隊會先為該喉管的漏點進行緊急維修工程，爭取於3月9日早上前恢復沖廁水供應。署方會接續進行水管更換工程，並與跨部門專責小組（包括民政事務總署、警務處、運輸署及路政署）及與房屋署緊密協調，減少水管工程對道路使用者的影響。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

對於愛民邨再爆水管，不少街坊都議論紛紛，有人認為喉管老化，所以不停發生爆水管事故，「個個月一次」、「勁過上次」、「今次連燈柱都歪埋」。

翻查資料，愛民邨於年廿九晚上（2月16日）曾有屋邨內部泵房鹹水管爆裂，損毀了食水泵控制箱，從而影響保民、禮民、建民、嘉民樓高層用戶的鹹淡水供應，當時居民需要落樓向水車取水應急。經房屋署工程人員同承辦商搶修後，供水至翌日（2月17日）年初一清晨陸續恢復。

其後至年初四（2月20日），愛民邨忠孝街亦發生爆鹹水管事故，黃泥水湧出路面，車輛猶如陸上行舟，愛民廣場等多處沖廁水暫停，保民、禮民、建民、嘉民樓4座大廈的鹹水供應，禍不單行再受影響，需水務署人員通宵搶修，至翌日早上供水才恢復。