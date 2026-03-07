Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Threads「送物品」騙徒屢現 有GD及SEVENTEEN粉絲失逾萬元 包括中六生

突發
更新時間：15:42 2026-03-07 HKT
發佈時間：15:42 2026-03-07 HKT

社交平台Threads近日屢屢出現聲稱「送物品」的騙徒，透過假網站連結，騙走目標巨款。警方今日（3月7日）再次提醒市民「免費嘢最貴」，又提到兩宗近日案例，分別為韓國明星G-Dragon（GD、權志龍）及人氣樂團SEVENTEEN的粉絲，均被騙走逾萬元，其中一人更只是中六學生，呼籲大眾要慎防此類手法。

相關報道：Threads騙徒訛稱退坑送出K-pop明星卡 中年女粉絲被呃近$20萬

其中一案例受害人為中六學生，他在Threads看到帖文，帖主聲稱送出韓團SEVENTEEN應援物，有意者只須支付運費。事主點擊連結輸入個人資料後，畫面隨即跳轉至交易頁面，要求轉帳1萬元。事主起疑拒絕，騙徒即訛稱帳戶因此被凍結，要求事主轉至 LINE 「聯絡客服轉帳認證」。事主信以為真，結果轉帳近2萬元，騙徒隨即失聯。

警方提醒市民Threads上的「送物品」騙案。FB：香港警察
警方提醒市民Threads上的「送物品」騙案。FB：香港警察

另一案例受害人為G-DRAGON女粉絲，她在Threads見到帖文聲稱送贈演唱會紙花，立即聯絡帖主。對方表示只需支付38元郵費，並發送假冒7-Eleven的網站連結。事主點擊「線上客服」後，畫面跳轉至LINE對話，「客服」以「轉帳認證」為由不斷要求加款，金額逐步提高。事主最終損失近4萬元，騙徒隨後失聯。

警方強調「免費嘢最貴」，呼籲市民保持警惕。如有懷疑，立即致電 「防騙易 18222」熱線；亦可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，評估詐騙風險。

相關報道：Threads騙徒聲稱送羽毛球拍 帖文廣傳下18歲仔被呃近$5萬

人氣韓團SEVENTEEN曾於今年2月28日及3月1日，在啟德主場館舉行演唱會。
人氣韓團SEVENTEEN曾於今年2月28日及3月1日，在啟德主場館舉行演唱會。
韓國明星G-DRAGON權志龍，曾於去年來港舉行演唱會。
韓國明星G-DRAGON權志龍，曾於去年來港舉行演唱會。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:18
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
6小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
7小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
20小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:39
伊朗局勢｜杜拜國際機場傳爆炸聲 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
50分鐘前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
9小時前
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店
飲食
2026-03-06 12:26 HKT
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
陳自瑤牽手內地爆紅KOL掀討論 網民羨慕近距離互動接觸：人妻好正
影視圈
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
俄羅斯向伊朗提供重要軍事情報，助精準轟炸美軍基地。
伊朗局勢︱外媒：俄羅斯提供關鍵情報　助伊朗精準轟炸美軍基地及使館
即時國際
6小時前