Threads「送物品」騙徒屢現 有GD及SEVENTEEN粉絲失逾萬元 包括中六生

社交平台Threads近日屢屢出現聲稱「送物品」的騙徒，透過假網站連結，騙走目標巨款。警方今日（3月7日）再次提醒市民「免費嘢最貴」，又提到兩宗近日案例，分別為韓國明星G-Dragon（GD、權志龍）及人氣樂團SEVENTEEN的粉絲，均被騙走逾萬元，其中一人更只是中六學生，呼籲大眾要慎防此類手法。

相關報道：Threads騙徒訛稱退坑送出K-pop明星卡 中年女粉絲被呃近$20萬

其中一案例受害人為中六學生，他在Threads看到帖文，帖主聲稱送出韓團SEVENTEEN應援物，有意者只須支付運費。事主點擊連結輸入個人資料後，畫面隨即跳轉至交易頁面，要求轉帳1萬元。事主起疑拒絕，騙徒即訛稱帳戶因此被凍結，要求事主轉至 LINE 「聯絡客服轉帳認證」。事主信以為真，結果轉帳近2萬元，騙徒隨即失聯。

警方提醒市民Threads上的「送物品」騙案。FB：香港警察

另一案例受害人為G-DRAGON女粉絲，她在Threads見到帖文聲稱送贈演唱會紙花，立即聯絡帖主。對方表示只需支付38元郵費，並發送假冒7-Eleven的網站連結。事主點擊「線上客服」後，畫面跳轉至LINE對話，「客服」以「轉帳認證」為由不斷要求加款，金額逐步提高。事主最終損失近4萬元，騙徒隨後失聯。

警方強調「免費嘢最貴」，呼籲市民保持警惕。如有懷疑，立即致電 「防騙易 18222」熱線；亦可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，評估詐騙風險。

相關報道：Threads騙徒聲稱送羽毛球拍 帖文廣傳下18歲仔被呃近$5萬

人氣韓團SEVENTEEN曾於今年2月28日及3月1日，在啟德主場館舉行演唱會。

韓國明星G-DRAGON權志龍，曾於去年來港舉行演唱會。