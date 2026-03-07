馬會辦毅力十二愛心跑 推動市民將運動融入生活 兼為精英運動員基金籌善款

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」，今日（7日）於西沙GO PARK舉行「賽馬會好動城市計劃 -毅力十二愛心跑」暨運動嘉年華，吸引250支隊伍、近1600人以接力方式分別進行了約兩小時的長跑比賽，透過接力跑推廣體育運動對身心健康的正面影響，並為精英運動員慈善基金籌募善款。

來自體育界、教育界、紀律部隊以及全港各區的市民今早聚集於西沙 GO PARK，與包括本地棒球員胡子彤在內的一眾精英運動員共同參與運動嘉年華。正午12時，一眾跑者於警務處處長周一鳴等一眾嘉賓的鳴槍下邁步起跑。

文化體育及旅遊局副局長劉震致辭時表示，政府一直致力推廣運動普及化，營造熱愛運動氣氛必須與各界通力合作，而「賽馬會好動城市計劃」正可為運動普及注入新動力，於社區層面點燃市民熱情。計劃自2023年啟動後，透過舉辦多元化體育活動，積極推動市民將運動融入日常生活，至今已在本港各區舉辦超過12000場體育活動，惠及超過40萬人，而「毅力十二愛心跑」不單是慈善盛事，更是精英運動員與市民互動的平台。

由精英運動員慈善基金主辦、香港賽馬會慈善信託基金全力支持的「毅力十二愛心跑」集合精英運動員及跑手的善心與力量，透過接力跑推廣體育運動對健康的益處，藉此進一步鼓勵市民將恆常運動融入生活，並為精英運動員慈善基金籌集善款。