珍惜生命│元朗6旬婦為家事憂心燒炭 兒子發現惜太遲

元朗山下路山下村一村屋，今（7日）中午11時55分，一名男子報案指其68歲姓劉母親，懷疑在屋內燒炭自殺。人員接報到場，發現劉婦倒臥在睡房的床上，旁邊有一盤燒過的炭。劉昏迷被送往博愛醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，事主受家庭問題困擾。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk