牛池灣小巴失控剷行人路 鐵欄撞至「連根拔起」
更新時間：02:35 2026-03-07 HKT
發佈時間：02:35 2026-03-07 HKT
發佈時間：02:35 2026-03-07 HKT
牛池灣今日（6日）下午發生驚險交通意外。一輛專線小巴行駛期間懷疑失控，越過對面行車線後直剷行人路，並將約10米長的鐵欄被撞毀。幸好案發時行人路上無路人經過，意外中無人受傷。
越線剷行人路 鐵欄捲入車底
事發於今日下午約3時半，一名72歲梁姓男司機駕駛專線小巴，沿豐盛街往彩雲邨方向行駛。當小巴駛過平定道東後，突然失控偏離航道，越過對面行車線後猛撞行人路鐵欄。
從現場流傳的影片可見，撞擊力相當猛烈，約10米長的金屬鐵欄被撞至變形扭曲，部分更被整段拔出「連根拔起」，壓在小巴車頭底部。涉事小巴車頭損毀，停在行人路上。
警方接報到場後封鎖部分行車線，經初步調查，證實事件中無人受傷。涉事司機留在現場協助警方調查意外經過。警方正進一步了解意外成因。
最Hit
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT