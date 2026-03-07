Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛池灣小巴失控剷行人路　鐵欄撞至「連根拔起」

突發
更新時間：02:35 2026-03-07 HKT
發佈時間：02:35 2026-03-07 HKT

牛池灣今日（6日）下午發生驚險交通意外。一輛專線小巴行駛期間懷疑失控，越過對面行車線後直剷行人路，並將約10米長的鐵欄被撞毀。幸好案發時行人路上無路人經過，意外中無人受傷。

越線剷行人路 鐵欄捲入車底

事發於今日下午約3時半，一名72歲梁姓男司機駕駛專線小巴，沿豐盛街往彩雲邨方向行駛。當小巴駛過平定道東後，突然失控偏離航道，越過對面行車線後猛撞行人路鐵欄。

從現場流傳的影片可見，撞擊力相當猛烈，約10米長的金屬鐵欄被撞至變形扭曲，部分更被整段拔出「連根拔起」，壓在小巴車頭底部。fb「車cam L（香港群組）」

從現場流傳的影片可見，撞擊力相當猛烈，約10米長的金屬鐵欄被撞至變形扭曲，部分更被整段拔出「連根拔起」，壓在小巴車頭底部。涉事小巴車頭損毀，停在行人路上。

警方接報到場後封鎖部分行車線，經初步調查，證實事件中無人受傷。涉事司機留在現場協助警方調查意外經過。警方正進一步了解意外成因。

