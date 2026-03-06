3款面霜水銀超標 1款潔面凝膠酸鹼值低於規定 當局籲停用

環保署及香港海關今日（3月6日）先後提醒市民，停用三款水銀含量超標的美白潤膚霜，及一款其酸鹼值低於安全標準的允許限值的果酸去角質潔面凝膠。

3款迪拜來港面霜水銀超標

美白潤膚霜方面，海關於2025年8月27日在香港國際機場扣查2880盒受規管添汞（俗稱水銀）美白潤膚霜，估計市值約6.3萬元。進口該批美白潤膚霜的涉事公司東主其後遭環保署票控進口受規管添汞產品罪，並於3月2日在東區裁判法院被判罰款一萬元。

涉案的水銀超標美白潤膚霜。

透過風險評估，海關人員於去年8月27日檢查一批由阿聯酋迪拜經新加坡進口至香港，申報為面霜的空運貨物。經檢查後，海關人員發現該3款合共2880盒受規管添汞美白潤膚霜，並將案件轉交環保署跟進。

涉案的水銀超標美白潤膚霜。

環保署把樣本交由政府化驗所測試，證實該三款美白潤膚霜所含水銀量分別達百萬分之24 000、25 000及28 000。根據《汞管制條例》，水銀含量超過百萬分之一的化妝品為受規管添汞產品。該三款美白潤膚霜已違反《汞管制條例》，因此環保署向有關人士提出檢控。

涉案的水銀超標美白潤膚霜。

1款果酸去角質潔面凝膠pH值過低

海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有一款懷疑不安全的果酸去角質潔面凝膠出售。海關人員隨即在各區進行巡查，並成功試購該款產品作安全測試。政府化驗所的測試結果顯示，該款產品的酸鹼值為2.5，低於含果酸化妝品相關安全標準的允許限值（不得低於3.5），涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關人員其後採取行動，搜查涉案的零售商、批發商及進口商，檢取合共523支懷疑不安全的果酸去角質潔面凝膠。案件仍在調查中。海關會繼續密切留意市場情況，並加強巡查，如發現違規情況，部門將採取合適的執法行動。

pH值過低的1款果酸去角質潔面凝膠