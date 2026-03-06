Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港教授著校服扮學生 潛入澳洲男校偷拍落網 遭大學停職

突發
更新時間：22:56 2026-03-06 HKT
發佈時間：22:56 2026-03-06 HKT

香港一名大學男教授涉嫌於澳洲悉尼假扮學生，身穿男校校服潛入校園，拍攝至少36張學生在校園內的相片，最終被學校老師揭發，當場被捕。

該名男子被捕時身穿Sydney Grammar School校服，腳邊有一個學校書包。事發時，該校老師發現一名成年男子身穿校服，在海德公園試圖混入一群學生中，遂將他帶離學生。校方事後通知警方，由警員到場拘捕該男。

據悉，被捕人姓李，是香港中文大學教授，亦是加拿大公民。他當時被揭發時掩臉跪地，向學校職員哭求：「Sorry! I am so sorry!」

被捕男子上周抵達悉尼，曾到多間校服供應商購買4間頂尖男校的校服。警方事後在其酒店房發現其餘3間校服、2隻USB、一部手提電腦，以及存有男學生相片的手提電話。

調查所得，該名男子至少拍攝36張學生的相片，並曾於2020年也身穿Sydney Grammar School校服在校園出現，次日透過電郵向校服供應商購買及膝長襪，當時已有人向警方報案。

他被捕後遭控告，出庭時承認一項「跟蹤或恐嚇」及兩頂「非法闖入」控罪，被判18個月有條件釋放，批准保釋外出回港。

中大回覆傳媒查詢時表示，得悉並高度關注事件，強調大學一直非常重視教職人員操守。大學已暫停該名教員的職務，並將按相關程序成立委員會調查事件，如涉及違反操守，會嚴肅處理。

