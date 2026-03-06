Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日出康城緻藍天及Malibu一度停食水 議員料電壓驟降波及水泵

突發
將軍澳日出康城緻藍天及Malibu，今日（3月6日）下午起內部供水系統受影響，導致食水供應停止，至夜晚近10時才陸續恢復。停水期間，有屋苑工程人員搶修，亦有水務署水車到場提供應急食水，大批居民落樓「出盡法寶」取水。有區議員透露，事件懷疑源於今日下午東九龍大範圍電壓驟降，導致屋苑水泵停運。

相關報道：東九龍半小時逾30宗被困升降機 中電：將軍澳供電線路電壓驟降

水務署晚上9時許在社交平台表示，今晚接獲日出康城緻藍天及Malibu屋苑管理處求助，得悉有關屋苑因其內部私人供水系統問題，導致食水供應受影響。有關屋苑管理處正安排緊急維修，署方亦已應屋苑管理處請求提供臨時食水供應。署方亦會為屋苑管理處的維修工程團隊提供適切技術支援。

當區區議員張美雄表示，今日下午大範圍電壓驟降後，日出康城第3期（緻藍天）及第5期（Malibu）懷疑因水泵出現問題停食水。由於正值晚飯沐浴時間停水，數以千計居民大受影響，水車未到前甚至走到附近商場取水應急。

晚上9時許，水務署安排水車及水箱到場，過百居民落樓大排長龍取水。他們一家大小各出奇謀，水桶、塑膠樽甚至沙煲等盡出，偌大水箱很快便被取空。

居民古太表示，傍晚時分毫無預兆下家中突然停水，所幸較早前有留飯，不用擔心晚飯著落；不過由於僅僅自己在家，一次不能拿太多水，只能「螞蟻搬家」取水回家洗澡。

據了解經搶修後，晚上近10時供水陸續恢復。張美雄表示，部份街坊稱食水仍然雜質，因此水車及水缸會通宵駐守，以供居民取水。

