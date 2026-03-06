東九龍半小時逾30宗被困升降機 中電：將軍澳供電線路電壓驟降

東九龍一帶今日（3月6日）下午4時50分至5時20分，累計有9宗警鐘鳴響，及37宗被困升降機事故，主要分佈黃大仙、牛池灣、九龍灣、順利、寶林、油塘、藍田、調景嶺、大赤沙、啓德、馬頭涌等地。中電回覆查詢時表示，將軍澳區內一組中電13.2萬伏特供電線路，下午約4時50分錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，期間電力供應沒有中斷。

中電續指，附近部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電正跟進事件。