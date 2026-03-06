Threads騙徒訛稱退坑送出K-pop明星卡 中年女粉絲被呃近$20萬
更新時間：16:48 2026-03-06 HKT
近日早前聲稱「送羽毛球拍」後，近日再有騙徒於社交平台Threads發帖，藉「送K-pop（韓國流行樂）卡」為餌設局詐財。其中，一名中年女粉絲誤信帖文，以為可以免費得到心儀韓國明星的珍藏卡，不虞有詐點擊假連結「繳運費」，最終被騙走近20萬港元。
相關報道：Threads騙徒聲稱送羽毛球拍 帖文廣傳下18歲仔被呃近$5萬
警方表示，該名騙徒在Threads發帖，聲稱不再喜愛韓國明星（俗稱「退坑」），因而送出手上的K-pop卡，有意者只需要繳運費。一名50歲女粉絲信以為真私訊對方，騙徒即傳送虛假網站連結，要求女粉絲填寫收貨地址資料及繳運費。
女粉絲填寫資料後打算付款，畫面卻顯示「error（錯誤）」。女粉絲隨即查詢，騙徒則訛稱為「網上銀行認證問題」，要求受害人登入網上銀行「認證」，更一步步指示女粉絲輸入一連串數字完成程序。女粉絲不虞有詐完成操作，事後才發現自己銀行戶口內近20萬元積蓄，已分3次經轉數快轉到騙徒戶口，而騙徒也消失得無影無蹤，甚至連聊天紀錄也被刪除。
警方今日（3月6日）在防騙專頁「守網者」呼籲市民，世上無免費午餐，對於網上所謂「贈送物品」的帖文應保持警惕。如有懷疑，可立即使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，評估詐騙風險。
