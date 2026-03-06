環翠邨溜冰場遭淋油｜房署重開場地作多用途 將加強巡邏及考慮裝閉路電視

柴灣環翠邨周日（3月1日）有小童在滾軸溜冰場玩滑板，有男子懷疑不滿聲浪，竟報復式在場地淋食油，片段流傳後引起討論。屋邨職員早前張貼通告，表示呼籲街坊注意清潔及聲量，和避免在場內滑板等。至今日（3月6日）房屋署回覆查詢時表示，已更新上述通告，重新將溜冰場開放作多種用途，並稱會加強巡邏場地，及考慮安裝閉路電視系統。

房署表示，當日事發後，環翠邨辦事處已重新檢視有關場地的使用守則及居民使用場地的實際情況，考慮到居民有不同運動或活動的需要，認為場地應在使用者互相尊重的大原則下，開放作多種用途，而非把場地的用途局限於滾軸溜冰一種單一運動。辦事處已於3月6日在場地張貼全新的使用守則，以取代較早前的通告，並會加強巡邏有關場地，以及考慮於場地一帶安裝攝錄系統，監察場地的使用情況，遇有違反場地使用守則或出現糾紛的情況，保安員會立刻主動介入處理。

房署又提到當日事件經過，稱環翠邨辦事處保安控制室於3月1日下午4時許，接獲一名男子投訴，指有人在邨內的滾軸溜冰場玩滑板，發出過大聲浪。保安員隨即到場了解，發現有幾名小童在場內玩滑板，遂提醒他們減低聲浪，該幾名小童亦暫停滑板活動。

約半小時後，該名男子再致電控制室，表示他已就有人在滾軸溜冰場玩滑板發出過大聲浪一事向警方報案。保安員隨即到場向警方提供協助。至同日下午約6時，控制室接報，指該名男子懷疑將油淋在滾軸溜冰場的地面上，保安員趕至現場，該名男子已經離去。為免有人滑倒受傷，辦事處立即圍封場地徹底清潔，待地面完全乾透後，滾軸溜冰場已於3月3日早上重新開放。

署方續稱，當日事件有關男子行為觸犯了《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》（第570章），一經證實，執法人員可向有關人士發出定額罰款通知書，處以罰款3,000元。若證實有關人士為公屋住戶，房屋署會根據《屋邨管理扣分制》向有關住戶扣7分。住戶若在兩年內被扣16分，會被終止租約。

