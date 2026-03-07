黃竹坑警校爆急性腸胃炎 逾50學員肚瀉嘔吐 衞生防護中心跟進

黃竹坑警校爆發急性腸胃炎食物中毒，超過50名學員受影響。警方今日（3月7日）回覆查詢時表示，警察學院昨日（3月6日）接獲教職員通報，指有學員近日出現肚瀉及嘔吐等腸胃炎病徵。警察學院已即日通知衞生署衞生防護中心，並且與中心積極跟進事件，配合中心流行病學調查。學院已提醒警察學院人員提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生。

消息指，學員3月5日曾進食了燒鴨腿椰菜飯、腐乳雞翼飯、火腿粟米等等，其後多名學員需要求醫。事後警校食堂已暫時停運，以待進一步調查。

衞生署衞生防護中心表示，截至今日中午，個案群組共涉及53名學員（48男及5女，20至40歲）。他們由3月5日晚上起，陸續出現腹痛、腹瀉、嘔吐和發燒等病徵。受影響人士中，33人已求醫，全部人病況輕微，無需入院，現時情況穩定。

中心正循不同方向調查該宗急性腸胃炎徵狀個案群組，包括經受污染食物、環境傳播或人傳人的可能性。初步調查顯示，受影響人士全部為該學院宿生，他們在發病前均曾在學院內的餐廳多次共同用餐。中心現階段未能排除部分患者可能因進食受污染的食物而感染急性腸胃炎，已通報食物環境衞生署作跟進調查。

食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已隨即到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取樣本作化驗。為審慎起見，食物安全中心已即時指示有關餐廳徹底清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

中心強調會繼續流行病學調查和適當跟進，包括收集患者的糞便樣本作化驗，以確定導致是次爆發的病原體。中心人員已到該學院視察，以及向學院提供感染控制的建議措施，並會對該學院進行醫學監察。

翻查資料，黃竹坑警校2021年1月初亦曾爆發急性腸胃炎，當年有17男學員及11女學員，陸續出現腹痛、嘔吐及腹瀉等病徵需要求醫，全部情況穩定。當時衞生防護中心人員亦視察學院，並建議所需預防措施。