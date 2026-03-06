將軍澳野豬噬咬女子腳 遭村民亂棍驅趕滾落樓梯當場死
今（6日）早上11時56分，一名行山女子途經將軍澳田洲路一公廁對開時，突遭一隻約1米長野豬襲擊，女事主遭野豬噬腳不放，痛極呼叫驚動多名村民趕至，其中數名村民持木棍驅趕打開野豬，野豬逃跑時失足，滾下約30級樓梯當場吐血死亡。而女事主被放開後也滾下斜坡，救護員接報到場，將女傷者送院救治，而野豬屍體則被黑膠布遮蓋，待有關部門檢走。
