上環兩男子兌換鉅款後遭持刀搶劫 兩賊當場被捕

今（6日）晨9時12分，兩名男子行經上環德輔道中時，遭兩名男子圍毆，被強行拖入上環地鐵站。警方派員到場調查，在上環地鐵站當場拘捕兩名疑人，二人蒙黑色頭套一左一右坐在上環地鐵站B出口樓梯，被多名警員看守。

另外警方在德輔道中近文華里截獲一輛銀色七人車；亦有警員到禧利街一間找換店調查。警方將案件列搶劫案，由有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）跟進。消息指，受害人到找換店兌換鉅款後，便遭兩匪當街搶劫。

目擊者潘先生憶述，當時身處附近某茶餐廳，突然見到有人在港鐵站口大叫，心想：「是否截住行人非法過馬路」，後來見到左邊有人用手敲打一私家車玻璃窗，似乎發生交通事故爭執，及後見到多名便衣探員趕抵，將一男子制服，未幾四至五部七人車衝過來，11名探員落車包圍涉事私家車。

目擊者潘先生憶述事件。楊偉亨攝