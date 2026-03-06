Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦毒餐車拒截查 馬路「打保齡」連撞4車包括警車 司機落車欲逃被捕

突發
更新時間：02:58 2026-03-06 HKT
發佈時間：02:58 2026-03-06 HKT

周四（5日）深夜10時許，一輛黑色私家車沿吳松街行駛，因衝讓線引起警方注意，司機拒截查期間更冒險倒車，連撞包括警車在內的4輛車，最終司機棄車逃跑時被警員制服，當場檢獲懷疑毒品。

衝讓線惹警疑 倒車突圍撼警車

事發於深夜約10時，該輛黑色私家車由吳松街左轉入佐敦道時，懷疑未有在讓線前停車，直接衝出路口。當時剛巧有警車巡經，警員發現其行徑可疑遂鳴笛示意停下截查。

然而，男司機未有理會警方指示，反而眼見前方交通擠塞，突然瘋狂倒車企圖逃離現場。過程中，私家車如「碰碰車」般先後撞向後方的警車、兩輛私家車及一輛紅色小巴，現場傳出多次猛烈撞擊聲，引起途人驚呼。

棄車逃跑被擒 車內檢獲懷疑毒品

私家車連環撞擊後橫亘路中，男司機見無路可退，隨即打開車門棄車逃跑。現場警員反應迅速，追逐一段距離後合力將其制服拘捕。

警方隨後搜查涉事私家車，在車內檢獲懷疑毒品，隨即派員在場點算種類、重量及市值。被捕男司機被蒙上黑布袋，留在現場協助調查。受事件影響，佐敦道往雅翔道方向交通一度受阻，案件目前交由油尖警區刑事調查隊跟進。

