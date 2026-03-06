旺角藥房明星貓「阻B」驚傳失蹤 弼街AirTag信號斷絕 警列「動物遺失」調查

旺角驚傳「明星貓」店長失蹤事件。位於彌敦道737號一間藥房的知名店貓「阻B」，昨晚（5日）在店外流連期間突然不知所終，而牠身上佩戴的定位裝置AirTag在弼街一帶停止運作。店主憂心忡忡已報警求助，警方將案件列作「動物遺失」處理。

明星貓巴士站陪等車 昨晚九時半後失蹤

「阻B」自6個月大起已在該藥房生活，現時是區內甚有名氣的明星貓。牠每日早上在藥房開閘後，都會熟性地跑到對開巴士站陪伴乘客等車，深受街坊及擁躉喜愛。然而，根據閉路電視紀錄，昨晚約9時45分，「阻B」往太子方向行走後便失去蹤影。

失蹤前約9時05分，義工仍拍攝到「阻B」飲水的片段，約數十分鐘後便傳出失蹤消息，其後AirTag信號亦在弼街位置斷絕，未知是裝置失靈，還是遭人蓄意破壞。據了解，「阻B」身上的AirTag在去年5月才換電。

店主報警求助 籲巴士公司提供車Cam片段

藥房負責人劉先生表示，店舖平日晚上11時關門，當晚9時45分仍見到「阻B」在店外，幾分鐘後店員便發現貓隻不見了，「阻B」是在晚9時45分至10時這段時間內失蹤。由於現場監控未有直接拍下貓隻被抱走的過程，警方目前僅列作「動物遺失」跟進。店主不排除當時經過彌敦道的2號巴士，其車Cam可能紀錄下關鍵一刻。

對於網絡盛傳被兩名女子抱走的消息，店主表示暫難以證實，但仍對「阻B」的安危深感憂慮。他與店員及義工在附近一帶搜尋，可惜未有發現。

事件引發網民高度關注，Facebook群組「阻B關注組」呼籲各界提供消息，希望透過網絡力量盡快尋回愛貓。