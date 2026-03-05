伊朗局勢｜第二班阿聯酋航空客機抵港 港男落機即想打邊爐：感覺返本土味道

中東局勢持續緊張，連日大量航班停飛，數百名港人被迫滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。繼昨日（4日）有多名港人成功乘搭開戰以來首班從杜拜返港的客機，今日（5日）再有多人乘搭客機由杜拜返回香港，其中滯留在當地的縱橫遊旅行團團友亦成功返抵香港。

阿聯酋航空EK380今早（5日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚10時19分着陸，機場聚集多名接機的市民。一名廣州旅行社的姓梁女職員晚上專程到機場接機。她指滯留在當地的旅行團團友有廿多人，他們於2月25日由廣州前往杜拜，原定3月1日回廣州，惟杜拜機場受襲，公司隨即幫團友改機票，安排3月5日乘搭客機到武漢，再轉機回廣州，可惜一波三折，航班再被取消，只好四出幫團友「撲飛」。

梁小姐表示，由於機位有限，有8名團友需要乘搭客機到香港，之後再乘專車經皇崗前往廣州，至於其餘團友則可乘搭直航機返回廣州。被問到發生戰事時，團友滯留在當地的情況，她指所有人都留在酒店，「都無乜點擔心，回到國就得，本身杜拜唔係戰亂國家，主要都留喺酒店好穩定…返到祖國就開心啦，最緊要安排到團友安全回家先係最重要」。

另外，縱橫遊晚上亦在社交平台發文，指滯留於杜拜的旅客已順利返抵香港，並感謝多方鼎力支持，讓事件能夠圓滿解決。

隨着航班抵港，不少乘客陸續踏出接機大堂。市民何太表示，他們原定3月1日前往土耳其，然而因中東局勢滯留，所幸最終能安全返港。她憶述，滯留期間一行人主要逗留酒店，有時導遊會安排他們外出用膳，所幸外出時「好平靜」、「（爆炸聲）完全無聽到」，故沒有特別擔心，對旅行公司及導遊安排感滿意。

另外，市民楊先生指今早他們提早4小時到機場，因為擔心有任何變數，又指早上時分杜拜的機場人山人海，「朝早好多人離開杜拜，個場面都墟凹冚，離開酒店嗰陣，有個美國人都好惆悵，話要住到28號，佢見到我走都好心噏噏」。被問到他回港後第一時間要做的事，他笑言：「我要趕住返去見阿媽」。

在阿聯酋工作的張先生，搶到今日返港航班，妻子和女兒帶同鮮花到機場接機，場面溫馨。張先生表示，回到香港第一件事是 「（希望）打邊爐，感覺返本土嘅味道」。

至於市民黃小姐指，自從滯留在杜拜後，每一刻都是在搶機票，「佢開出嚟畀你賣， 呢刻賣5-6000，下一刻可能已經係double up」。他指自己工作雖然較為彈性，但仍然有影響，但成功返回香港，令她的內心安定下來，「返嚟之後第一件事，係餵我啲貓先，我啲貓好耐無見我，我好掛住佢哋」。

內地居民馬先生前往杜拜自由行觀光兩星期，本來打算3月1日乘坐往上海航班回國，但由於航班被取消，滯留數日，最終在今日改道香港。他坦言：「第一天肯定有點緊張，因為沒有太多資訊，也不太了解發生了什麽，但後面還好，因為迪拜政府非常公開公正透明，把所有訊息及時告知我們。」他又稱對香港很熟悉，「來了很多次」，因此不打算長留，逗留一晚後調整時差後，明日啓程回家。