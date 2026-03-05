Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜第二班阿聯酋航空客機抵港 港男落機即想打邊爐：感覺返本土味道

突發
更新時間：23:36 2026-03-05 HKT
發佈時間：23:36 2026-03-05 HKT

中東局勢持續緊張，連日大量航班停飛，數百名港人被迫滯留受戰火波及的阿聯酋杜拜。繼昨日（4日）有多名港人成功乘搭開戰以來首班從杜拜返港的客機，今日（5日）再有多人乘搭客機由杜拜返回香港，其中滯留在當地的縱橫遊旅行團團友亦成功返抵香港。

阿聯酋航空EK380今早（5日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚10時19分着陸，機場聚集多名接機的市民。一名廣州旅行社的姓梁女職員晚上專程到機場接機。她指滯留在當地的旅行團團友有廿多人，他們於2月25日由廣州前往杜拜，原定3月1日回廣州，惟杜拜機場受襲，公司隨即幫團友改機票，安排3月5日乘搭客機到武漢，再轉機回廣州，可惜一波三折，航班再被取消，只好四出幫團友「撲飛」。

梁小姐表示，由於機位有限，有8名團友需要乘搭客機到香港，之後再乘專車經皇崗前往廣州，至於其餘團友則可乘搭直航機返回廣州。被問到發生戰事時，團友滯留在當地的情況，她指所有人都留在酒店，「都無乜點擔心，回到國就得，本身杜拜唔係戰亂國家，主要都留喺酒店好穩定…返到祖國就開心啦，最緊要安排到團友安全回家先係最重要」。

另外，縱橫遊晚上亦在社交平台發文，指滯留於杜拜的旅客已順利返抵香港，並感謝多方鼎力支持，讓事件能夠圓滿解決。

縱橫遊晚上亦在社交平台發文，指滯留於杜拜的旅客已順利返抵香港。縱橫遊fb圖片
縱橫遊晚上亦在社交平台發文，指滯留於杜拜的旅客已順利返抵香港。縱橫遊fb圖片

隨着航班抵港，不少乘客陸續踏出接機大堂。市民何太表示，他們原定3月1日前往土耳其，然而因中東局勢滯留，所幸最終能安全返港。她憶述，滯留期間一行人主要逗留酒店，有時導遊會安排他們外出用膳，所幸外出時「好平靜」、「（爆炸聲）完全無聽到」，故沒有特別擔心，對旅行公司及導遊安排感滿意。

另外，市民楊先生指今早他們提早4小時到機場，因為擔心有任何變數，又指早上時分杜拜的機場人山人海，「朝早好多人離開杜拜，個場面都墟凹冚，離開酒店嗰陣，有個美國人都好惆悵，話要住到28號，佢見到我走都好心噏噏」。被問到他回港後第一時間要做的事，他笑言：「我要趕住返去見阿媽」。

在阿聯酋工作的張先生，搶到今日返港航班，妻子和女兒帶同鮮花到機場接機，場面溫馨。張先生表示，回到香港第一件事是 「（希望）打邊爐，感覺返本土嘅味道」。

至於市民黃小姐指，自從滯留在杜拜後，每一刻都是在搶機票，「佢開出嚟畀你賣， 呢刻賣5-6000，下一刻可能已經係double up」。他指自己工作雖然較為彈性，但仍然有影響，但成功返回香港，令她的內心安定下來，「返嚟之後第一件事，係餵我啲貓先，我啲貓好耐無見我，我好掛住佢哋」。

內地居民馬先生前往杜拜自由行觀光兩星期，本來打算3月1日乘坐往上海航班回國，但由於航班被取消，滯留數日，最終在今日改道香港。他坦言：「第一天肯定有點緊張，因為沒有太多資訊，也不太了解發生了什麽，但後面還好，因為迪拜政府非常公開公正透明，把所有訊息及時告知我們。」他又稱對香港很熟悉，「來了很多次」，因此不打算長留，逗留一晚後調整時差後，明日啓程回家。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
12小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
13小時前
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
8小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
9小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
10小時前
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
《愛回家》「蔥頭」宣布姊弟戀玩完 與落選港姐女友轉換相處模式：祝願彼此一切順利
影視圈
5小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
19小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
13小時前
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
前TVB「失婚咪神」轉新Look博桃花？極低胸盡騷超立體白滑上圍  新形象顯減齡獲讚
影視圈
7小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
8小時前