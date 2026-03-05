粉錦公路2死車禍｜慘死的士司機兩周前因痛風留醫 今日復工即出意外

粉錦公路今日（5日）發生致命車禍，一輛新界的士迎頭猛撞一部夾斗車，的士司機及八旬女乘客同告身亡。消息指，涉事的56歲姓林的士司機駕駛的士20年，大約一年前眼睛因糖尿病而影響視力，需要進行手術，康復後改為兼職揸的士，間中亦會做保安，早前因痛風而入院，直到前日（3日）才出院，詎料第一日復工便發生意外。

相關新聞：粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡

林男的兒子向《星島頭條》表示，雙親多年前離婚，他與胞姐及父親一同居於天水圍天耀邨一單位。雖然他與胞姐有工作，但父親仍是家中的經濟支柱。

56歲姓林的士司機早前因痛風需要入院治理，直到前日（3日）才出院。

他指父親駕駛的士20年，平日主要返早更，大約一年前眼睛因糖尿病而影響視力，需要進行手術，康復後改為兼職揸的士，間中亦會做保安，「一隻眼朦啲，做完手術後好返啲，但都揸少咗車…唔知佢係咪有經濟壓力，叫過佢唔好做兩份工，佢話有時喺屋企無嘢做，就兼職揸車」。

相關新聞：粉錦公路2死車禍｜疑的士突越過中線釀禍 35歲貨車司機被捕

林男的兒子又透露，父親早前因痛風入院，留醫大約10日，直到前日（3日）才出院，當時精神狀態良好，今日更是他第一日復工，原定下午5時下班，詎料發生車禍，與家人陰陽相隔。

林男的兒子透露，父親早前因痛風入院，留醫大約10日，直到前日才出院。

事件發生於今早11時許，一輛新界的士沿粉錦公路往荃灣方向行駛，至粉嶺高爾夫球場附近時，與對面線的夾斗貨車迎頭相撞。的士56歲姓林男司機和84歲姓文女乘客，雙雙重創不治。警方經調查後，拘捕35歲姓何貨車司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，案件由新界北總區交通部特別調查組第二隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。