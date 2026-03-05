Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉錦公路2死車禍｜慘死的士司機兩周前因痛風留醫 今日復工即出意外

突發
更新時間：21:31 2026-03-05 HKT
發佈時間：21:31 2026-03-05 HKT

粉錦公路今日（5日）發生致命車禍，一輛新界的士迎頭猛撞一部夾斗車，的士司機及八旬女乘客同告身亡。消息指，涉事的56歲姓林的士司機駕駛的士20年，大約一年前眼睛因糖尿病而影響視力，需要進行手術，康復後改為兼職揸的士，間中亦會做保安，早前因痛風而入院，直到前日（3日）才出院，詎料第一日復工便發生意外。

相關新聞：粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡

林男的兒子向《星島頭條》表示，雙親多年前離婚，他與胞姐及父親一同居於天水圍天耀邨一單位。雖然他與胞姐有工作，但父親仍是家中的經濟支柱。

56歲姓林的士司機早前因痛風需要入院治理，直到前日（3日）才出院。
56歲姓林的士司機早前因痛風需要入院治理，直到前日（3日）才出院。

他指父親駕駛的士20年，平日主要返早更，大約一年前眼睛因糖尿病而影響視力，需要進行手術，康復後改為兼職揸的士，間中亦會做保安，「一隻眼朦啲，做完手術後好返啲，但都揸少咗車…唔知佢係咪有經濟壓力，叫過佢唔好做兩份工，佢話有時喺屋企無嘢做，就兼職揸車」。

相關新聞：粉錦公路2死車禍｜疑的士突越過中線釀禍 35歲貨車司機被捕

林男的兒子又透露，父親早前因痛風入院，留醫大約10日，直到前日（3日）才出院，當時精神狀態良好，今日更是他第一日復工，原定下午5時下班，詎料發生車禍，與家人陰陽相隔。

林男的兒子透露，父親早前因痛風入院，留醫大約10日，直到前日才出院。
林男的兒子透露，父親早前因痛風入院，留醫大約10日，直到前日才出院。

事件發生於今早11時許，一輛新界的士沿粉錦公路往荃灣方向行駛，至粉嶺高爾夫球場附近時，與對面線的夾斗貨車迎頭相撞。的士56歲姓林男司機和84歲姓文女乘客，雙雙重創不治。警方經調查後，拘捕35歲姓何貨車司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」，案件由新界北總區交通部特別調查組第二隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
15小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
5小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
10小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
6小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
10小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
11小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
12小時前