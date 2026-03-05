海關舉行海運貨物資料預報計劃頒獎禮 嘉許39間海運承運商

香港海關今日 (3月5日) 在葵涌海關大樓舉行海運貨物資料預報計劃頒獎典禮，向39間海運承運商頒授嘉許狀，以表揚他們過去一年積極向海關預報海運貨物資料，協助海關於管制執法及便商利貿方面取得良好平衡，促進香港海運及港口業的持續發展。

海關助理關長（邊境及港口）蔣依莉於典禮上致辭時指出，國家「十五五」規劃明確表示要鞏固提升香港作為國際航運中心地位。海關會繼續與航運業界緊密合作，優化清關流程，透過各項便商利貿措施推動高增值海運服務，為業界提供更具競爭力的營商環境。

蔣依莉亦特別感謝承運商積極參與預報計劃，使海關人員能對海運貨物進行精準的風險評估，並於去年成功偵破多宗大型的海運走私案件。

香港海關自2009年起致力推行海運貨物資料預報計劃，包括「電子艙單表格1計劃」及「預先提交內河船貨物資料計劃」。透過計劃，船隻承運商或貨物代理會在船隻入境前預先向香港海關提交貨物資料💻，使海關更有效進行風險評估，加快貨物清關流程。

香港海關自2009年起致力推行海運貨物資料預報計劃。