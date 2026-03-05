Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關舉行海運貨物資料預報計劃頒獎禮 嘉許39間海運承運商

突發
更新時間：21:07 2026-03-05 HKT
發佈時間：21:07 2026-03-05 HKT

香港海關今日 (3月5日) 在葵涌海關大樓舉行海運貨物資料預報計劃頒獎典禮，向39間海運承運商頒授嘉許狀，以表揚他們過去一年積極向海關預報海運貨物資料，協助海關於管制執法及便商利貿方面取得良好平衡，促進香港海運及港口業的持續發展。

海關向39間海運承運商頒授嘉許狀。
海關向39間海運承運商頒授嘉許狀。

海關助理關長（邊境及港口）蔣依莉於典禮上致辭時指出，國家「十五五」規劃明確表示要鞏固提升香港作為國際航運中心地位。海關會繼續與航運業界緊密合作，優化清關流程，透過各項便商利貿措施推動高增值海運服務，為業界提供更具競爭力的營商環境。

蔣依莉亦特別感謝承運商積極參與預報計劃，使海關人員能對海運貨物進行精準的風險評估，並於去年成功偵破多宗大型的海運走私案件。

海關向39間海運承運商頒授嘉許狀。
海關向39間海運承運商頒授嘉許狀。

香港海關自2009年起致力推行海運貨物資料預報計劃，包括「電子艙單表格1計劃」及「預先提交內河船貨物資料計劃」。透過計劃，船隻承運商或貨物代理會在船隻入境前預先向香港海關提交貨物資料💻，使海關更有效進行風險評估，加快貨物清關流程。

香港海關自2009年起致力推行海運貨物資料預報計劃。
香港海關自2009年起致力推行海運貨物資料預報計劃。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
15小時前
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
公屋首派19樓以為執到寶？樓主實地考察後揭「殘酷真相」 最大敵人並非樓梯｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
01:49
鍾培生莊雅婷爆婚訊｜區議員準新娘6字形容鍾培生  豐滿身材IG放題成熱話  被指撞樣前TVB花旦
影視圈
5小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
10小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
6小時前
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
00:34
陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛
突發
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
10小時前
BNO VS 特區護照｜周顯
BNO VS 特區護照｜周顯
投資理財
11小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
12小時前