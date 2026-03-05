海關破歷來最大宗貴金屬走私案 揭$2.3億黄金白銀藏清洗機

海關偵破空運走私貴金屬出口案，檢獲約168公斤懷疑黄金薄片及約285公斤懷疑白銀薄片，市值2.3億元。就案中檢獲的物品市值計算，兩宗均是海關有紀錄以來破獲最大宗的貴金屬走私案件。海關表示，不法分子將黃金薄片及白銀薄片鑲在清洗機內籠底部的長方形金屬片，並無連接電動裝置，企圖蒙混出口走私。如成功將該批貴金屬成功走私至日本，可逃避2300萬港元的稅項。

海關指近年貴金屬市場價格持續飆升，由去年起貴金屬走私情況有上升趨勢，隨即密切留意及部署不同執法行動。在3月2日上午，海關機場科人員在機場根據風險評估及情報分析，鎖定兩批預備由香港付運到日本、報稱裝有紫外光清洗機及多功能清洗機的貨物。當中報稱裝有多功能清洗機的貨物有72個紙箱，共重約2公噸，而裝有紫外光清洗機的貨物，則有66個紙箱，約重1.7公噸。

關員以X光機掃描合共138箱貨物時，發現貨物密度異常高，與報稱貨物不符，而且清洗機外表無異樣，但內籠底部藏有無連接電動裝置的長方形金屬片，拆開檢查後發現金屬片內鑲有懷疑黃金薄片及白銀薄片。經點算後，海關檢獲約168公斤懷疑黄金薄片及約285公斤懷疑白銀薄片，市值2.3億元，並將案件交由海關有組織罪案調查科作跟進調查。

海關續稱紫外光清洗機及多功能清洗機屬一般家用清洗機，可用作清洗眼鏡或飾物等，估計每部價值不高於100元，以昂貴空運成本運送，極不具備成本效益。另外，該批貨物經由兩班不同的航班赴運到日本，相信不法分子希望減低被截查的風險，而收貨人是兩間日本公司，分別報稱經營運動用品及電商物流業務，正全力追查寄貨人及收貨人身份，不排除稍後會有拘捕行動。如今次案件檢獲的黃金及白銀成功運往日本，可逃避的稅款高達約港幣2300萬元。

