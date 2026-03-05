Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警參加第二輪國際誠信管治圓桌會議 鞏固跨地域協作網絡

突發
更新時間：16:37 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:37 2026-03-05 HKT

繼2025年11月香港警務處在港首辦「國際誠信管治圓桌會議」後，警務處持續推動誠信管治的國際交流。

昨（4日）天，警務處服務質素監察部代表團獲邀出席由國際刑事警察組織於新加坡舉辦的第二輪圓桌會議，交流機制常態化標誌着誠信管治於國際合作上的新征程。

是次會議匯聚國際刑警組織內部監督辦公室、新加坡警察部隊以及香港廉政公署代表，圍繞以智慧警政模式推動誠信治理，以及就運用科技提升內部監察與風險預警效能等議題深入交流。各方探討建立持續培訓與經驗分享平台，進一步鞏固跨地域協作網絡，深化夥伴關係，體現全球警務機構在誠信管治上的共同承擔與長遠承諾。

