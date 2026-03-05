Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士MMA 藍衫漢霸氣十足：我收你皮

突發
更新時間：14:41 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:41 2026-03-05 HKT

今（5日）網上流出一條短片，兩名巴士男乘客在上層車廂爭執，互「兇」一輪後扭打一團，藍衫漢將黑衫漢按在座椅上拳如雨下，並拋出一句霸氣說話：「我收你皮。」黑衫漢不敵大叫：「救命，報警。」

片段一開始，兩名男子站在上層爭執，藍衫漢喝罵：「get out呀！走開喇你，走嚟我位置做乜嘢？」黑衫漢則說：「我叫你唔好嘈X我。」藍衫漢一再強調：「你行開，我唔識你，你唔好嚟我位置……，保持安全距離，你郁親我就唔客氣。」

「打我呀？」黑衫漢問，藍衫漢斬釘截鐵：「你侵犯我安全距離，我就唔客氣。」黑衫漢說：「我同你咁大，你又唔理解我，我理解你！」藍衫漢則說：「你嚟呢度挑釁我。」

其後，雙方將母親拿出來鬧，火藥味濃郁，繼而藍衫漢首先發難，將黑衫漢按在座椅上，拳拳到肉：「嚟啦、嚟啦，X你老母，我收你皮。」未幾，黑衫漢大叫：「救命，報警。」藍衫漢沒有罷休，一邊打一邊說：「你挑釁我。」其間，有其他乘客問：「係咪報警啦。」片段完。

網民表示：「打贏又點，佢借d意死鬼咗，你就大鑊了，何必呢!」、「依家就係咁，旁人剩係識拎手機拍片，無人想去拉開」、「香港人真係淨係識食花生同拍片」、「呢個年紀，拳頭交死得人架。」

 

