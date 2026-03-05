Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜荃灣梨木樹邨六旬婦墮樓亡 疑因病尋短

突發
更新時間：14:32 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:32 2026-03-05 HKT

今日（5日）近中午12時，荃灣梨木樹邨樂樹樓一名女子墮樓，倒臥在大廈對開，保安員發現報案。救護員到場，發現女事主已當場死亡。警方用帳篷遮蔽遺體，並檢獲遺書，經調查後證實女死者為61歲姓蘇女住戶，相信她因病厭世，由寓所墮下；其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

