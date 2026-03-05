陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛

新民黨立法會議員陳家珮早前被揭發在灣仔謝斐道逆線行車，她承認涉案，並到警方港島總區交通部錄取口供。事隔一個多月後，警方今日（5日）回覆《星島頭條》查詢，表示港島總區交通部經調查及徵詢法律意見後，早前以傳票方式控告陳家珮「不小心駕駛」。

「不小心駕駛」最高可罰$5000及監禁6個月

根據第374章《道路交通條例》，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬不小心駕駛。違者最高可處第2級罰款（5000元）及監禁6個月。

相關新聞：陳家珮逆線行車| 辯稱趕開會駛入停車場 深夜出po致歉認錯 警方跟進事件

事件經網上片段曝光，有網民早前在社交媒體上載短片，顯示於今年1月23日早上8時許，一輛黑色Tesla（特斯拉）電動車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方至少有多輛閃燈的消防車，群組內亦流傳另一張相片，可見涉事啡短髮司機身穿粉紅色西裝外套，正下車準備離開停車場。新民黨立法會議員陳家珮事後回覆《星島》查詢時確認，相中人正是她，強調：「知道逆線行車行為不對，亦認同觀感不好，但當時已確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。」

陳家珮一度解釋，原計劃於當日早上8時許泊車後前往附近開會。她稱自己等候一段時間，曾繞行回頭觀察，留意到有3輛消防車停在該路段，形容「消防員正在工作中。」為免打斷他們執行職務，她未有上前查詢，但因趕時間開會，判斷消防車短時間內不會駛離，而該停車場只有一個出入口，故馬上駛進停車場」。她強調當時確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。

相關新聞：大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

當晚深夜陳家珮亦在社交平台發帖文，表示「向香港廣大市民致歉」，並承認忽視道路規則，作出錯誤判斷。貼文稱：「今晨約八時，本人在駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷。本人為此事深感歉意，並會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。」

事件被揭發超過一日後，陳家珮現身港島交通部自首及錄取口供，她就事件向公眾致歉，表示「知道今次自己做了一個很錯的決定，也令到市民大眾對我很失望，所以我為此向香港市民致歉，講聲對唔住」。她稱會改善駕駛態度，短時間不會駕駛。翻查資料，今屆立法會實施新的《議員行為守則》，如果議員被實名投訴涉及不當行為，立法會監察委員會會展開調查，陳家珮亦是委員之一。

相關新聞：陳家珮逆線駕駛︱政黨元老群組開火 葉劉質疑小題大做兼「報仇」 蔡素玉反擊：逆線行車是小事？

陳家珮逆駕事件引起全城關注，警務處處長周一鳴於今年1月31日出席警察學院結業禮後，曾表示港島總區交通部已調查案件，陳家珮已提供資料，經過調查之後倘有足夠證據，警方會作出檢控。