珍惜生命｜葵芳邨男子飛墮平台  保安聞巨響報警惜返魂無術

葵涌發生墮樓案。今日（5日）凌晨3時許，葵芳邨葵信樓一名年約60歲的男住戶，懷疑從高處墮下並倒臥於大廈一樓簷篷平台上。保安員驚聞巨響後隨即察看，發現事主昏迷不醒，慌忙報警求助。

救援人員接報趕至現場，合力將倒臥在平台的事主救回地面。救護員隨即將其送往仁濟醫院進行緊急搶救，惜事主傷勢過重，延至凌晨4時01分證實不治。

警員封鎖葵信樓對開位置進行調查，案件目前列作「有人從高處墮下」處理，死因有待驗屍後確定。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk