消防處破沙嶺非法油站 起出280公升汽油檢控一女

突發
更新時間：20:53 2026-03-04 HKT
發佈時間：20:53 2026-03-04 HKT

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（3月4日）聯同警方，於新界北區一帶針對性打擊非法加油活動，並於沙嶺搗破一個非法油站，共檢獲約280公升汽油，市值約一萬元。行動中，消防員發現大批入油工具，並截查一名涉案女子。她涉違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將被檢控。同時，處方已將涉案汽油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊破獲一個非法油站。消防處圖片
消防處重申，從事非法加油罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸業務目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。 

消防處共檢獲約280公升汽油，市值約一萬元。
案中非法油站位於沙嶺。消防處圖片
