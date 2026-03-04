Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漁護署突擊搜查葵涌工廈 揭男子疑無牌管有14隻瀕危蜥鱷龜蟒

突發
更新時間：20:45 2026-03-04 HKT
發佈時間：20:45 2026-03-04 HKT

漁農自然護理署早前接獲投訴，指葵涌一個工業大廈處所有人涉嫌非法管有瀕危物種。經情報收集及調查後，署方昨日（3月3日）傍晚突擊行動，在葵涌一個工業大廈處所截獲涉案男子，並檢獲共14隻瀕危爬行動物，包括鱷魚、蟒蛇、蜥蜴及龜。

漁護署表示，涉案男子一批管有屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄列明的瀕危物種動物，包括屬附錄I的一隻岩鬣蜥、一隻大頭龜、三隻黃額閉殼龜，及屬附錄II的一條鱷魚、一條血蟒、一條地毯蟒、三隻巨蜥、一隻中國水龍、一隻黑胸葉龜及一隻鋸緣閉殼龜。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，除非獲得豁免或另有規定，管有附錄I或附錄II物種須領有管有許可證或相關文件證明動物來源。由於該名男子未能出示管有許可證或相關證明文件，漁護署遂檢取該批瀕危動物作進一步調查。

漁護署發言人提醒市民，非法管有瀕危物種屬嚴重罪行。任何人士若干犯《保護瀕危動植物物種條例》，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁十年，有關物品亦會在定罪後被充公；又強調政府致力保護瀕危物種，署方會保持警覺，繼續從不同途徑加強監察及搜集情報，並積極執法，打擊涉及瀕危物種罪行。市民如發現任何懷疑非法管有瀕危物種的情況，請致電2150 6978或電郵至[email protected]舉報。 

