海關聯警向葵涌長者宣傳精明消費訊息 避免被遊說下誤墮陷阱
更新時間：17:49 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:49 2026-03-04 HKT
香港海關不良營商手法調查課聯同葵青警區警民關係組，在葵涌進行聯合宣傳活動，向區內長者宣傳預防不良營商手法及消費陷阱的訊息，希望藉此提高長者精明消費意識，避免被遊說下衝動消費或誤墮消費陷阱。同時人員向商店進行合規推廣，並提醒商戶需要遵守《商品說明條例》規定。
海關指今次宣傳活動除海關及警務人員外，葵青區區議員周潔瑩、吳任豐、袁潤洪及黃淑雯亦有參與，提醒市民如發現有懷疑違反《商品說明條例》事宜，可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected]) 或網上表格舉報。
