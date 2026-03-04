警破旺角上海街毒窟 拘32歲經營者及7名吸毒男女
旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今日（3月4日）在區內打擊毒品，突擊搜查上海街一單位，共檢獲約兩克懷疑霹靂可卡因、一克懷疑海洛英、一克懷疑「冰」毒、八粒懷疑咪達唑侖及一批懷疑吸食毒品工具，包括懷疑「冰」壼、錫紙及打火機等。行動中檢獲的毒品總市值共約4000元。
人員亦在行動中拘捕一名32歲姓莊本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；另外3名本地男子及4名本地女子，年齡介乎45至68歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。
根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。
