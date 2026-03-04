Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

釣魚詐騙去年過千宗涉款倍升 有會計師誤信「WhatsApp管理員」被呃$1900萬

更新時間：15:28 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:28 2026-03-04 HKT

警方去年（2025年）共接獲1093宗釣魚騙案，雖然案件宗數較2024年錄得6成跌幅，但總損失金額達1.13億元，較2024年多出6040萬元（上升112.9%）。其中最大宗損失受害人為一名公司會計師，一日之內被騙走超過1900萬元。

警方表示，該名會計師收到釣魚短訊，騙徒假冒「WhatsApp管理員」，要求提供戶口驗證碼作系統更新，受害人按指示操作。隨後，騙徒使用另一手機號碼發送WhatsApp訊息，冒充長期合作公司的職員，訛稱匯款銀行的賬戶已變更，並提供3個個人賬戶作收款。受害人未核實對方身份，便按指示於同日分四次，將接近1900萬元匯至上述戶口，直至騙徒進一步索取公司資料時才起疑，始揭發騙局。

警方今日（3月4日）在防騙專頁「守網者」提醒市民釣魚騙案。
警方今日（3月4日）在防騙專頁「守網者」呼籲，釣魚騙案不斷變種，無論是普通市民或公司企業都必須提高警覺。騙徒甚至會透過盜取帳戶驗證碼，窺探通訊內容，再以各種藉口誘使事主轉帳。警方提醒，市民過數前，必定要親自核實對方身份。如有懷疑，除了向官方機構查詢外，亦可透過「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏App」，輸入可疑網址，評估詐騙風險。

