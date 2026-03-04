Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私煙販旺角商廈租倉供電話訂購 海關搗破拘7旬運貨婦 檢$92萬私煙另類煙

突發
更新時間：15:10 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:10 2026-03-04 HKT

香港海關昨日（3月3日）在旺角打擊私煙，搗破一個懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫，共檢獲約7.6萬支懷疑私煙及約19.2萬支懷疑另類吸煙產品，共約值92萬元，當中私煙應課稅值約25萬元，並拘捕一名71歲老婦。海關初步相信涉案的私煙及另類煙，主要以電話訂購方式供應西九龍一帶。

海關人員搗破的懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫。海關圖片
海關人員搗破的懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫。海關圖片

關員昨午在旺角新填地街一座商業大廈內，截查一名可疑老婦，於其手持的紙箱內檢獲約1萬支懷疑另類吸煙產品，遂拘捕該名報稱退休人士的71歲婦人。其後，關員押解她到該商廈內的一個單位搜查，並再檢獲其餘私煙及另類煙。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關強調，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可罰200萬元及監禁7年；又呼籲市民可致電24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
2026-03-03 13:41 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜當局周三晚為哈梅內伊舉行國葬 為期3天｜持續更新
即時國際
4分鐘前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
17小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-03 13:29 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
「TVB御用惡霸」麥少華罕現身瘦到唔同晒樣 甘願低薪搶曝光 曾自爆辛酸靠揸車養家
影視圈
6小時前
中電消費券2026 |3月起派$100消費券 兩類家庭受惠 一文睇清資格及使用方法！
社會
22小時前
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
伊朗局勢｜中東戰火意外「實測」國產車？比亞迪電動車彈坑旁「堅挺」引熱議
即時中國
11小時前
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交還30年「絕版和諧式」公屋 街坊湧至做「呢件事」 網民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前