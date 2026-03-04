私煙販旺角商廈租倉供電話訂購 海關搗破拘7旬運貨婦 檢$92萬私煙另類煙
更新時間：15:10 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:10 2026-03-04 HKT
發佈時間：15:10 2026-03-04 HKT
香港海關昨日（3月3日）在旺角打擊私煙，搗破一個懷疑私煙及另類吸煙產品貯存倉庫，共檢獲約7.6萬支懷疑私煙及約19.2萬支懷疑另類吸煙產品，共約值92萬元，當中私煙應課稅值約25萬元，並拘捕一名71歲老婦。海關初步相信涉案的私煙及另類煙，主要以電話訂購方式供應西九龍一帶。
關員昨午在旺角新填地街一座商業大廈內，截查一名可疑老婦，於其手持的紙箱內檢獲約1萬支懷疑另類吸煙產品，遂拘捕該名報稱退休人士的71歲婦人。其後，關員押解她到該商廈內的一個單位搜查，並再檢獲其餘私煙及另類煙。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
海關強調，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可罰200萬元及監禁7年；又呼籲市民可致電24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑私煙活動。
