元朗唐人新村男子倒斃3米深污水渠 證為4日前失蹤六旬漢

元朗屏山唐人新村有人伏屍污水渠。今（4日）早上11時40分，警方及消防接報，指一名男子被困於唐人新村路108號對開一地盤的3米深污水渠內。消防派出災難應變救援車趕往拯救，其後將男子救出，但事主已當場死亡。

警方調查後證實死者是66歲姓麥男子，他於上周六（28日）上午現身唐人新村路後便告失蹤，其家人同日報案。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk