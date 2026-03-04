珍惜生命│南豐新邨男子墮樓亡 疑財困尋短
發佈時間：11:49 2026-03-04 HKT
鰂魚涌南豐新邨10座，今（4日）早上10時31分，一名中年男子由高處墮下，倒臥地面，救護員接報到場，經檢驗後證實事主當場不治。警方經調查後獲悉死者姓黃(46歲)，從上址天台墮下。警方於現場有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，事主單身，獨居上址多年，近日受金錢問題困擾。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
