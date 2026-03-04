港鐵怪男大學站自燒頭髮嚇驚乘客 九龍塘落車轉線 九龍灣被截獲送院
更新時間：10:43 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-04 HKT
港鐵發生怪客燒頭髮事件。今(4日 )早上9時30分，港鐵東鐵綫大學站一架往金鐘方向的列車車廂內，一名男突用打火機燒自己的頭髮，乘客大驚通知港鐵職員。職員接報後於火炭站登上列車並發現該名男子。惟目擊過程的乘客已離開車廂。港鐵職員遂尾隨該名男子。
該名怪漢一直乘列車到九龍塘站，其後下車轉乘觀塘綫的列車，最終於九龍灣站落車，往德福廣場方向離去。警方接獲報案後，最終於德福廣場二期找到該名姓呂（37歲）男子。呂男頭髮有燒過的痕跡，但對談語無倫次，稍後被送到聯合醫院接受治療。案件暫時列為「懷疑精神紊亂人士發現」。
最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
2026-03-03 14:36 HKT