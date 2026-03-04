Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵怪男大學站自燒頭髮嚇驚乘客 九龍塘落車轉線 九龍灣被截獲送院

突發
更新時間：10:43 2026-03-04 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-04 HKT

港鐵發生怪客燒頭髮事件。今(4日 )早上9時30分，港鐵東鐵綫大學站一架往金鐘方向的列車車廂內，一名男突用打火機燒自己的頭髮，乘客大驚通知港鐵職員。職員接報後於火炭站登上列車並發現該名男子。惟目擊過程的乘客已離開車廂。港鐵職員遂尾隨該名男子。

警員到九龍塘站調查。楊偉亨攝
怪客在九龍塘站下車轉乘觀塘線。楊偉亨攝
該名怪漢一直乘列車到九龍塘站，其後下車轉乘觀塘綫的列車，最終於九龍灣站落車，往德福廣場方向離去。警方接獲報案後，最終於德福廣場二期找到該名姓呂（37歲）男子。呂男頭髮有燒過的痕跡，但對談語無倫次，稍後被送到聯合醫院接受治療。案件暫時列為「懷疑精神紊亂人士發現」。

 

