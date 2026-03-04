土瓜灣釘板工猝死 未言退休支撐家庭 妻哭崩：賺錢都係供仔女讀書

土瓜灣道463號一地盤昨日（3日）有工人猝死，63歲姓楊釘板男工被發現暈倒梯間，經送院後不治。楊太聞噩耗悲痛欲絕，夫婦兩人育有兩名成年子女，32歲大仔在英國半工讀，而29歲細女在加拿大畢業後，剛回流香港修讀護士課程。原本美好家庭卻出現巨變，楊太難以接受，哭訴丈夫生前「好顧家」，是家庭經濟支柱，「賺錢都係供仔女讀書」；說罷她泣不成聲。

死者生前居於天水圍公屋單位，據楊太透露，丈夫早於15歲由內地來港，如今從事釘板工作已30多年。她指丈夫有吸煙習慣但不喝酒，形容他身體一直「幾好」少有病痛，也沒有高血壓、高血糖及高血脂的「三高」問題。昨日清晨丈夫如常出門上班，她見丈夫「完全無嘢，精神幾好」，還特意替丈夫煮早餐，不明白他為何遽然而逝，暫時醫生也未有說明原因。

楊太哭訴兩夫妻恩受，一家四口感情要好，形容丈夫「好好人」、「真係好顧家」，更是「對仔女好好」。雖然丈夫已年逾六旬，但未有計劃退休，楊太指丈夫「想賺多啲錢，多做幾年」、「賺錢都係供仔女讀書」。現時32歲大仔在在英國半工讀，暫時未知回港奔喪的安排；而在港修讀護課程的29歲細女，會協助打點爸爸的身後事。

事發於昨日下午5時許，63歲楊男在土瓜灣道463號地盤內，被工友發現在2樓與3樓之間的梯間暈倒。消防員接報到場，出動高空拯救隊將事主送回地面，再由救護車將他送往伊利沙伯醫院搶救，可惜最終不治，其死因有待驗屍後確定。