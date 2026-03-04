Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣釘板工猝死 未言退休支撐家庭 妻哭崩：賺錢都係供仔女讀書

突發
更新時間：12:09 2026-03-04 HKT
發佈時間：12:09 2026-03-04 HKT

土瓜灣道463號一地盤昨日（3日）有工人猝死，63歲姓楊釘板男工被發現暈倒梯間，經送院後不治。楊太聞噩耗悲痛欲絕，夫婦兩人育有兩名成年子女，32歲大仔在英國半工讀，而29歲細女在加拿大畢業後，剛回流香港修讀護士課程。原本美好家庭卻出現巨變，楊太難以接受，哭訴丈夫生前「好顧家」，是家庭經濟支柱，「賺錢都係供仔女讀書」；說罷她泣不成聲。

死者生前居於天水圍公屋單位，據楊太透露，丈夫早於15歲由內地來港，如今從事釘板工作已30多年。她指丈夫有吸煙習慣但不喝酒，形容他身體一直「幾好」少有病痛，也沒有高血壓、高血糖及高血脂的「三高」問題。昨日清晨丈夫如常出門上班，她見丈夫「完全無嘢，精神幾好」，還特意替丈夫煮早餐，不明白他為何遽然而逝，暫時醫生也未有說明原因。

楊太哭訴兩夫妻恩受，一家四口感情要好，形容丈夫「好好人」、「真係好顧家」，更是「對仔女好好」。雖然丈夫已年逾六旬，但未有計劃退休，楊太指丈夫「想賺多啲錢，多做幾年」、「賺錢都係供仔女讀書」。現時32歲大仔在在英國半工讀，暫時未知回港奔喪的安排；而在港修讀護課程的29歲細女，會協助打點爸爸的身後事。

事發於昨日下午5時許，63歲楊男在土瓜灣道463號地盤內，被工友發現在2樓與3樓之間的梯間暈倒。消防員接報到場，出動高空拯救隊將事主送回地面，再由救護車將他送往伊利沙伯醫院搶救，可惜最終不治，其死因有待驗屍後確定。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
飲食
22小時前
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
前小生自爆向電視台爭取加薪 高層只肯加廿幾蚊感極大侮辱憤然離巢 曾為癌妻推戲
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
即時國際
32分鐘前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊
即時國際
1小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
23小時前
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
00:32
烟台唐狗跌入廢井3年 救援近40次終見天日︱有片
即時中國
4小時前
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
回南天極潮濕！這品牌「古董級」抽濕機獲讚襟用 港人用足20年：真係世一！
生活百科
21小時前
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
元宵節丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪門變闊太 億元豪宅背景更吸睛
影視圈
16小時前