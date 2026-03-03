海關屯門破工廈3私煙倉 檢$675萬貨拘6男 包括3入境旅客

海關税收罪案調查科人員今日（3日）在屯門一帶進行反私煙行動，搗破一個利用航空旅客偷運私煙入境的跨境私煙集團，在一棟工業大廈內破獲3個私煙儲存及分銷倉庫，共檢獲約150萬支未完稅香煙，市值約675萬元，應課稅值約500萬元，拘捕6名非本地男子，分別為3名運送私煙入境的旅客及3名「管倉」。

海關指攜帶私煙來港的非本地的入境旅客，其行李箱放滿私煙，沒有個人物品，部份被捕人承認有收取報酬走私，而今次檢獲的私煙來自東南亞地區，涉及十種本地不常見的牌子，相信有人將私煙重新包裝，再偷運出口至煙稅遠高於香港的海外國家或地區，以賺取利潤，但不排除部份私煙亦供應本地市場。

海關續稱，私煙集團以往會利用水路或陸路走私，但海關接連破獲多宗走私私煙案，令私煙集團為分散風險，轉為使用高成本的航空旅客螞蟻搬家方式偷運私煙。