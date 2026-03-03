網傳香港中學生涉內地虐貓 警深水埗拘14歲本地男童

網上近日流傳九龍一間官立中學有學生涉嫌參與內地虐貓活動，內容極度血腥暴力。警方表示，今日（3日）在深水埗富昌邨以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名14歲本地男童，他目前正被扣留調查。

警方接獲報案，稱在網上社交媒體留意到一則帖文，懷疑有人發佈涉及對貓隻進行殘酷對待的片段和相片。深水埗警區刑事調查隊第十隊對此案展開深入調查後，於今日在深水埗富昌邨以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名14歲本地男童。

內地多個貓義工及動物救援微信群組，於去年12月起遭不明人士發送大量虐待貓隻的影片及照片。

警方重視所有有關殘酷對待動物的案件，絕不容忍任何形式的殘酷對待動物行為，再次強調殘酷對待動物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可處以20萬元罰款及3年監禁。

被指為虐貓群組核心成員 教唆成員性侵、燒貓

消息指，去年12月起多名不明人士湧入內地多個貓義工及動物救援微信群組，並發送大量虐待貓隻的影片及照片，涉及虐打、焚燒、肢解，甚至性侵。網上有帖文指，一名在九龍一間官立中學就讀的男學生懷疑與事件有關，被指是虐貓群組內部核心成員，引起網民公憤，又指其行為非常離譜。

據了解，涉事男童於2月25日在內地返回香港時被公安截獲，原本以「擾亂公共秩序」罪向他處以5日的行政拘留，但由於他只有14歲，所以暫不執行。警方其後接獲報案，指有人發佈涉及對貓隻進行殘酷對待的片段和相片，於是作出拘捕。據知男童與網上多段虐待動物的片段有關，將調查有關影片的來源。