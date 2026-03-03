Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉嶺高球場周四起一連4日賽事 警實施交通人潮管制

突發
更新時間：18:32 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-03 HKT

警方今日（3日）表示，將於3月5日至8日在北區實施人群管理措施及特別交通安排，以配合在粉嶺高爾夫球場舉行的賽事，呼籲市民盡量使用公共交通工具或接駁巴士服務。警方預計屆時有大批市民入場觀賽，將視乎情況於粉嶺高爾夫球場一帶實施人群管理措施，以維持公共秩序及安全，呼籲市民保持忍讓和遵從現場警務人員的指示。

下列改道安排或於賽期上午時段實施，公共服務車輛除外：

－ 沿粉嶺公路西行車輛不准經大頭嶺迴旋處駛入粉錦公路南行；
－ 沿寶石湖路南行車輛不准經大頭嶺迴旋處駛入粉錦公路南行；
－ 沿青山公路－古洞段東行車輛不准右轉入粉錦公路南行；
－ 沿保健路西行車輛不准左轉入粉錦公路南行；及
－ 沿粉嶺公路北行車輛不准右轉入保健路東行。


所有車輛須經大頭嶺迴旋處、粉嶺公路西行、白石凹交匯處、粉嶺公路東行及大頭嶺迴旋處，前往粉錦公路南行。此外，沿粉錦公路北行前往大頭嶺迴旋處的車輛於賽期下午時段，或須改經保健路東行，公共服務車輛除外。

另外，粉嶺高爾夫球場及其停車場出入口設有雙黃線，加上該處一帶道路狹窄，為確保路面暢通，粉錦公路近高球場將禁止停車及上落客。前往賽事場地的乘客須於保健路下車。警方指違例停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。警方會視乎實際路面情況實施其他交通管制措施，呼籲駕駛人士保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。

活動主辦單位將提供穿梭巴士服務及臨時上落客處，詳情請參閱活動網頁（www.livgolf.com/schedule/hong-kong-2026/info）。

　　

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
5小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
7小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
7小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
6小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
10小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
5小時前