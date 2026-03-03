粉嶺高球場周四起一連4日賽事 警實施交通人潮管制

警方今日（3日）表示，將於3月5日至8日在北區實施人群管理措施及特別交通安排，以配合在粉嶺高爾夫球場舉行的賽事，呼籲市民盡量使用公共交通工具或接駁巴士服務。警方預計屆時有大批市民入場觀賽，將視乎情況於粉嶺高爾夫球場一帶實施人群管理措施，以維持公共秩序及安全，呼籲市民保持忍讓和遵從現場警務人員的指示。



下列改道安排或於賽期上午時段實施，公共服務車輛除外：



－ 沿粉嶺公路西行車輛不准經大頭嶺迴旋處駛入粉錦公路南行；

－ 沿寶石湖路南行車輛不准經大頭嶺迴旋處駛入粉錦公路南行；

－ 沿青山公路－古洞段東行車輛不准右轉入粉錦公路南行；

－ 沿保健路西行車輛不准左轉入粉錦公路南行；及

－ 沿粉嶺公路北行車輛不准右轉入保健路東行。



所有車輛須經大頭嶺迴旋處、粉嶺公路西行、白石凹交匯處、粉嶺公路東行及大頭嶺迴旋處，前往粉錦公路南行。此外，沿粉錦公路北行前往大頭嶺迴旋處的車輛於賽期下午時段，或須改經保健路東行，公共服務車輛除外。



另外，粉嶺高爾夫球場及其停車場出入口設有雙黃線，加上該處一帶道路狹窄，為確保路面暢通，粉錦公路近高球場將禁止停車及上落客。前往賽事場地的乘客須於保健路下車。警方指違例停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。警方會視乎實際路面情況實施其他交通管制措施，呼籲駕駛人士保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。



活動主辦單位將提供穿梭巴士服務及臨時上落客處，詳情請參閱活動網頁（www.livgolf.com/schedule/hong-kong-2026/info）。



