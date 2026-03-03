警搗葵涌工廈儲存倉檢值1200萬元大麻花 拘2本地男

販毒集團覷準工廈單位租金低、貨物流量大特點，租用葵涌一工廈單位作毒品儲存倉，毒品調查科經深入調查後，昨（2日）採取行動，突擊搜查該工廈單位，檢獲57公斤大麻花，市值港幣1200萬元，並以「販運危險藥物」罪拘捕兩名本地男子，明日（4日）在西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科行動組高級督察陳源勲講述案情時表示，經深入調查後，該科成功鎖定一個販毒集團，涉嫌利用葵涌一個工業大廈單位作為毒品儲存倉。探員昨日在有關單位外截查兩名本地男子，並在其中一人身上搜出一包疑為大麻花，隨即將兩男子拘捕，並將他們押返單位進行調查。

警方經調查後，在單位內檢獲約57公斤疑為大麻花，以及一批毒品包裝工具，毒品市值約1200萬元港元。行動中被捕的兩名本地男子分別23及30歲，報稱無業，現時仍扣查中，稍後將被暫控販運危險藥物罪，明日在西九龍裁判法院提堂。

警方經初步調查，相信有人受販毒集團金錢利誘，被招攬作為倉管及毒品派送員的角色。警方相信今次行動已成功阻截一批毒品流入本地市場。警方留意到販毒集團選擇工廠大廈設置毒品儲存倉，利用該處租金低、貨物流量大的特點，企圖掩飾罪行，逃避警方的追查，但警方以行動證明有能力打擊販毒活動，將會繼續追查毒品的來源，以源頭堵截的目標，將販毒集團瓦解。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。