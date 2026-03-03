珍惜生命｜天盛商場16歲女學生割腕危坐天台 擾攘句鐘救回 疑受學業困擾

天水圍天盛商場，今（3日）早上9時56分，一名穿校服女生被發現手腕受傷，危坐商場天台欄杆，懷疑她割腕輕生，復在天台危坐，消防接報到場，在地面張開救生氣墊戒備，並展開游說，擾攘約一小時，直至早上10時49分，女生終態度軟化返回安全位置，獲送天水圍醫院檢查。警方正了解其輕生原因。

據了解，女生16歲，姓張，為一名中四學生。今日途人經過天盛商場的天台時，見到她獨自坐在欄杆上，於是報警。警方到場遊說女生返回安全位置，之後再安排救護車將她送院治理。消息指，警方在現場發現一封遺書，內容提及學業壓力。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk